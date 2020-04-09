Назван новый состав совета директоров КХЛ

Состав был утвержден на общем голосовании руководящего состава лиги.

На официально сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован новый список членов Совета директоров. Новый состав был утверждён на заочном голосовании общего собрания участников руководящего состава организации.

Пост Председателя Совета директоров занял Геннадий Тимченко - глава хоккейного клуба СКА. Должность председателя правления занял президент КХЛ Алексей Морозов, вице-президентом стал Валерий Каменский.

Напомним, что в связи с коронавирусной инфекцией лига приняла решения завершить розыгрыш Кубка Гагарина.

Видео: Youtube/Lysenkov TV, КХЛ, Sergey Glebov