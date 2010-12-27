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Виновник смертельного ДТП в Петербурге пытался покинуть город, но полиция успела его задержать
Сегодня, 11:46
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Shdaria
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Виновник смертельного ДТП в Петербурге пытался покинуть город, но полиция успела его задержать

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В Петербурге задержали иностранца, который совершил смертельное ДТП.

В петербургском аэропорту "Пулково" 2 февраля задержали 32-летнего гражданина, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
 
Иностранный мужчина намеревался покинуть Санкт-Петербург. Его подозревают в совершении ДТП, которое произошло 31 января у дома № 37 на проспекте Большевиков. Водитель за рулем Mazda сбил 75-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. В результате бабушка скончалась на месте от полученных травм. Автомобилист покинул автомобиль и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. 
 
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , смертельное дтп
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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