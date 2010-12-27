Виновник смертельного ДТП в Петербурге пытался покинуть город, но полиция успела его задержать

В Петербурге задержали иностранца, который совершил смертельное ДТП.

В петербургском аэропорту "Пулково" 2 февраля задержали 32-летнего гражданина, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Иностранный мужчина намеревался покинуть Санкт-Петербург. Его подозревают в совершении ДТП, которое произошло 31 января у дома № 37 на проспекте Большевиков. Водитель за рулем Mazda сбил 75-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. В результате бабушка скончалась на месте от полученных травм. Автомобилист покинул автомобиль и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.