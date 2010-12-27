Насильник напал на пьяную девушку в "заброшке" на Ветеранов

Оперативники смогли вовремя остановить преступника.

В Кировском районе Петербурга правоохранительные органы задержали насильника, который попытался затащить нетрезвую петербурженку на территорию заброшенного здания. Преступные действия мужчины не остались не замечены местными жителями. В результате жертву удалось спасти. Об этом сообщают очевидцы событий.

Свидетели рассказывают, что инцидент произошел около 19 часов вечера 16 августа. Предполагаемый злоумышленник пытался воспользоваться состоянием алкогольного опьянения 30-летней женщины, но был остановлен. Полиция задержала 40-летнего преступника по "горячим следам" в доме 5 корпус 2 на проспекте Ветеранов.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб