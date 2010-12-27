Нашли петербуржца, который украл собаку редкой породы за 100 тысяч

Собаку вернули хозяйке, мужчина подписал подписку о невыезде.

Сегодня, 28 марта, петербургские полицейские задержали подозреваемого в краже собаки породы русский вольфхунд из питомника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Петербургу.

Подозреваемый был обнаружен в частном доме в Парголово. Питомца сотрудники вернули хозяйке, а мужчину заставили дать подписку о невыезде.

Ранее в полицию обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила о том, что из питомника, расположенного в СНТ Левашово, похищена принадлежащая ей собака редкой породы. Уточняют в пресс-службе

В отношении 38-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Справка:

Русский вольфхунд - эта порода самая молодая и крупная из всех существующих. Породу вывели меньше 10-ти лет назад в Санкт-Петербурге, путем скрещивания волка с маламутом.

Фото: givotniymir.ru