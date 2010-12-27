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Нашли петербуржца, который украл собаку редкой породы за 100 тысяч
Сегодня, 22:31
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ProkVad
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Нашли петербуржца, который украл собаку редкой породы за 100 тысяч

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Собаку вернули хозяйке, мужчина подписал подписку о невыезде.

Сегодня, 28 марта, петербургские полицейские задержали подозреваемого в краже собаки породы русский вольфхунд из питомника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Петербургу.

Подозреваемый был обнаружен в частном доме в Парголово. Питомца сотрудники вернули хозяйке, а мужчину заставили дать подписку о невыезде.

Ранее в полицию обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила о том, что из питомника, расположенного в СНТ Левашово, похищена принадлежащая ей собака редкой породы.

Уточняют в пресс-службе

В отношении 38-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Справка: 

Русский вольфхунд - эта порода самая молодая и крупная из всех существующих. Породу вывели меньше 10-ти лет назад в Санкт-Петербурге, путем скрещивания волка с маламутом.

Фото: givotniymir.ru

Теги: кража , русский вольфхунд , собака
Категории: Лента новостей Новости СПб

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