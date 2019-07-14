Нападающим ЦСКА интересуются почти все топ-клубы Англии

В минувшем сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить свою карьеру в Англии. Об этом сообщило издание The Mirror.

В услугах отечественного форварда заинтересованы почти все клубы из большой шестерки АПЛ. Среди них "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Также интерес к Чалову проявляют французский "Монако", где играет Александр Головин и испанская "Севилья". Пока никаких официальных подтверждений данной информации нет.

В минувшем сезоне Чалов сыграл за армейцев 30 матчей, в которых забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Видео: PFC CSKA Moscow