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Перед матчем "Зенита" скончался журналист Александр Николаев
Сегодня, 19:47
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Rybka123

Перед матчем "Зенита" скончался журналист Александр Николаев

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Основателю агентства "Интерпресс" стало плохо во время съемки фанатов.

Перед игрой "Зенита" против московского ЦСКА возле стадиона "Газпром-арена" скончался журналист и глава "Интерпресса" Александр Николаев. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Как стало известно, ему стало плохо во время съемки фанатов незадолго до начала матча. Причиной смерти стал сердечный приступ, рассказали в пресс-службе "Зенита". 

65-летний Николаев основал фотоинформационное агентство "Интерпресс" в 1997 году. До этого он работал фотожурналистом в газетах "Моряк Балтики", "Смена" и "Час Пик".
Александр Борисович является лауреатом конкурса журналистского мастерства "Золотое перо" в номинации "Лучшая фоторабота года".

Николаев запомнился коллегам как настоящий профессионал и мастер своего дела.  Выражаем соболезнования родным и близким
– написали в пресс-службе "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"  

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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