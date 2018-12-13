Перед матчем "Зенита" скончался журналист Александр Николаев

Основателю агентства "Интерпресс" стало плохо во время съемки фанатов.

Перед игрой "Зенита" против московского ЦСКА возле стадиона "Газпром-арена" скончался журналист и глава "Интерпресса" Александр Николаев. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Как стало известно, ему стало плохо во время съемки фанатов незадолго до начала матча. Причиной смерти стал сердечный приступ, рассказали в пресс-службе "Зенита".

65-летний Николаев основал фотоинформационное агентство "Интерпресс" в 1997 году. До этого он работал фотожурналистом в газетах "Моряк Балтики", "Смена" и "Час Пик".

Александр Борисович является лауреатом конкурса журналистского мастерства "Золотое перо" в номинации "Лучшая фоторабота года".

Николаев запомнился коллегам как настоящий профессионал и мастер своего дела. Выражаем соболезнования родным и близким

– написали в пресс-службе "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"