Нам дома не сидится

Благодаря гранту губернатора Ленобласти и финансовой помощи Фонда Тимченко произошло немало интересных событий в жизни некоммерческой организации "Культурное наследие Южного Приладожья".

Так, в мае в библиотеке посёлка Мга состоялась лекция геолога Юрия Заклинских о средневековых крепостях Ленобласти и о Выборгском замке. И это был бы не Юрий Алексеевич, если бы он не принёс с собой опять для ознакомления коллекцию редких минералов! Также в мае прошла автобусная экскурсия группы мгинских пенсионеров в Саблино. Первую остановку участники некоммерческой организации сделали в Музее забытых ремёсел.

Нас встретила Ирина Михайловна Княжева, инициатор создания этого частного музея, увлечённый и влюблённый в свое дело человек. Очень душевно нас встретила, заставила вспомнить деревенский быт, жизнь наши бабушек! Мы очень ей благодарны за её любовь к нашей русской культуре, за любовь к русской деревне! Музейные экспонаты – действующие: прялка в рабочем состоянии, на ткацком станке или на коклюшках в самом деле можно ткать полотно из льняной пряжи или плести кружева. А ещё мы играли в различные игры на лужайке перед домом, соревновались в меткости и в умении носить воду на коромысле – обычном и двойном, переворачивать "блины" на сковородке и так далее. Только такой вдохновлённый, творческий человек, как Ирина Княжева, может увлечь своим делом каждого посетителя её детища – Музея забытых ремёсел. В довершение всего нас здесь угощали вкусным чаем с пирогами.

Вторая остановка – река Тосна. Тосненский водопад, памятник природы. Красоту природного объекта мы наблюдали с левого высокого берега реки. Водопад часто сравнивают с Ниагарским из-за схожей формы, напоминающей подкову. Образовался Тосненский водопад около 11 тысяч лет назад в результате отступления Иольдиевого моря от своего берега. Мощные струи воды начали падать с уступа и разрушать его. Разрушение горных пород, с которых падает вода на водопадах, называется пятящейся эрозией. Тосненский водопад за счет пятящейся эрозии продвигался вверх по реке Тосне. Изначально водопад был на территории нынешнего г. Никольское. Но за 11 тысяч лет передвинулся вверх по течению на 8 километров.

Эти древние места — настоящая находка для геологов. На берегу в камнях до сих пор находят трилобитов — вымерший класс морских членистоногих, а также других древних животных. Вооружившись молотком, можно даже принести кусочек камня с их остатками домой. Это самый большой водопад во всей Европе — около 30 метров в ширину и более 2-х метров в высоту. Впрочем, высота водопада – величина переменная. В разные годы она бывает разной.

Третья остановка – река Саблинка, Саблинский водопад. Памятник природы поразил нас красотой! На левом берегу реки Саблинки был создан в 19 веке красивый парк, через парк проходила дубовая аллея. Часть деревьев сохранилась, в настоящее время аллея восстанавливается. Очень красивая природа по берегам реки!

"Молитва перед боем" – так называется мемориал в Саблино, который тоже посетила наша группа. Он посвящён Александру Невскому. На этих холмах 15 июля 1240 года Александр Ярославич с дружиною готовился к битве со шведскими войсками. Сражение на Неве завершилось славной победой русского оружия. Юный князь-победитель стал именоваться Александр Невский.

В КДЦ "Мга" прошла музыкально-литературная гостиная на тему "Делу время – потехе час". Собравшиеся рассказывали про труд на огороде, о наблюдениях за изменениями в природе. Елена Кузнецова почитала нам книгу про лес. Ирина Демидова, как всегда, исполнила свои песни – о работе и не только. А под конец на большом листе ватмана все написали поговорки о труде и сопроводили их рисунками.

А вот участница нашей некоммерческой организации 89-летняя поэтесса Анастасия Везо по приглашению посетила Детский сад "Радуга" в Отрадном и выступила перед детишками в честь главного майского праздника – Дня Победы. Анастасия Михайловна не в первый раз читает детям свои произведения, это стало ежегодной традицией. Прозвучала запись голоса Левитана – сообщение о Победе, а затем стих Везо "Голос Победы". Дети обнимали поэтессу, желали ей долгую жизнь, читали вслух её стихи. Воспитатели говорят, что очень ценят такую гостью, которая может маленьким детям доступно рассказать о серьёзных вещах.

Ростислав Переверзев