Найденная в янтаре крошечная птица оказалась ящерицей

Находка датирована 99 млн лет.

В янтаре из Бирмы ученые ранее обнаружили останки птицы неизвестного вида. Находка датирована была 99 млн лет. Однако с помощью компьютерной томографии ученые выяснили, что это не птица, а ящерица. Вид ее неизвестен. Статья была опубликована в Current Biology.

Новая ящерица получила название Oculudentavis naga. Отмечается, что этот вид ящериц похож на вид, который до сих пор также считался птицей. Речь идет про Oculudentavis khaungraae. Таким образом, ученым придется пересмотреть прежние результаты исследований.

Компьютерная томография показала, что оба животных были ящерицами, а не птицами.

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