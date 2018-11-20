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Надежды выборжан на улучшение погоды в среду не оправдались
Сегодня, 21:43
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KaterinaKono13

Надежды выборжан на улучшение погоды в среду не оправдались

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Метели и снегопады отступать не намерены.

В предстоящую среду, шестого февраля, на территории всего 47 региона пройдет метель с мокрым снегом, а столбики термометров опустятся до минус десяти градусов. Также ожидаются порывы сильного ветра, сообщает сетевое издание "Online47".

Синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" уточняют, что погода будет завтра облачной, температура воздуха ночью ожидается в пределах от -2°С до -7°С, местами до -10°С. Днем столбик термометра будет находиться у отметки от 0°С до -5°С гр. На дорогах гололедица.

Выборжан и жителей Ленобласти предостерегают о возможных перебоях в электричестве, ухудшении обстановки на дорогах, а также высокой вероятности получения травм связанных с падениями из-за гололеда. Помимо прочего, присутствует и опасность падения на головы людей сосулек. Именно поэтому пешеходам стоит быть не менее внимательными, чем автомобилистам. 

Источник: "Online47"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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