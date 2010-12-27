Националист Воеводин не получил компенсацию за "разочарование" в работниках Прокуратуры

Суд отклонил исковое заявление фигуранта экстремистского дела.

Судебная инстанция не поддержала иск неонациста Алексея Воеводина, который пытался потребовать с представителей Прокуратуры денежную компенсацию за "разочарование" в работе ведомства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону. .

Заявитель отметил, что в ответ на него обращение, сотрудники Прокуратуры в декабре 2011 года не объяснили ему порядок обжалования вынесенного Воеводину приговора. Это причинило ему моральный вред, выразившийся в "тоске". Однако, Кировский районный суд не счел доводы петербуржца убедительными, поэтому истец не получил запрашиваемые 88 тысяч рублей.

Напомним, что Алексей Воеводин получил пожизненный срок за организацию группировки, которая готовилась к экстремистским преступлениям.

Фото: Piter.tv