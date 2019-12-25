Начать бизнес в Петербурге станет проще

Сбербанк подключил МФЦ Петербурга к партнерской программе по открытию расчетного счета. Теперь предприниматели вместе с регистрацией ИП смогут оформить расчетный счет в банке. Новая функция будет доступна в четырех МФЦ по обслуживанию юридических лиц с 12 ноября.
Также бизнес можно зарегистрировать в офисах Сбера. Сегодня такую услугу в Петербурге оказывают в 50 отделениях по обслуживанию корпоративных клиентов. Владельцы биометрического загранпаспорта смогут воспользоваться ей дистанционно на портале "Деловая среда".
И мы, и партнеры, ценим время наших клиентов, и поэтому стремимся оптимизировать все регистрационные процедуры в режиме "одного окна". Новое партнерское соглашение позволит повысить качество клиентского сервиса наших компаний и расширит сеть точек, где можно зарегистрировать собственное дело и открыть расчётный счет.
Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, директор головного отделения по Санкт-Петербургу
Сбербанк и МФЦ Петербурга не первый год реализуют совместные проекты. Например, открытие центра оказания услуг для бизнеса в помещениях Сбербанка на Каменноостровском, 41, а также установка терминалов для оплаты госпошлин в "окнах" приема многофункциональных центров. Уверен, что петербуржцы - будущие и действующие предприниматели оценят внедрение нового сервиса также положительно.
Максим Александров, временно исполняющий обязанности директора СПб ГКУ "МФЦ"
За первые 9 месяцев 2021 года свое дело в Сбере зарегистрировали более четырех тысяч предпринимателей Петербурга. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: пресс-служба Сбера
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все