Начать бизнес в Петербурге станет проще

Теперь предприниматели смогут зарегистрировать ИП и оформить расчетный счет в городских МФЦ.

Сбербанк подключил МФЦ Петербурга к партнерской программе по открытию расчетного счета. Теперь предприниматели вместе с регистрацией ИП смогут оформить расчетный счет в банке. Новая функция будет доступна в четырех МФЦ по обслуживанию юридических лиц с 12 ноября.

Также бизнес можно зарегистрировать в офисах Сбера. Сегодня такую услугу в Петербурге оказывают в 50 отделениях по обслуживанию корпоративных клиентов. Владельцы биометрического загранпаспорта смогут воспользоваться ей дистанционно на портале "Деловая среда".

И мы, и партнеры, ценим время наших клиентов, и поэтому стремимся оптимизировать все регистрационные процедуры в режиме "одного окна". Новое партнерское соглашение позволит повысить качество клиентского сервиса наших компаний и расширит сеть точек, где можно зарегистрировать собственное дело и открыть расчётный счет. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, директор головного отделения по Санкт-Петербургу

Сбербанк и МФЦ Петербурга не первый год реализуют совместные проекты. Например, открытие центра оказания услуг для бизнеса в помещениях Сбербанка на Каменноостровском, 41, а также установка терминалов для оплаты госпошлин в "окнах" приема многофункциональных центров. Уверен, что петербуржцы - будущие и действующие предприниматели оценят внедрение нового сервиса также положительно. Максим Александров, временно исполняющий обязанности директора СПб ГКУ "МФЦ"

За первые 9 месяцев 2021 года свое дело в Сбере зарегистрировали более четырех тысяч предпринимателей Петербурга. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: пресс-служба Сбера