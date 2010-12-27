Наблюдатели рассказали о "каруселях с бабушками" на выборах в Петербурге

Выборы-2018: представители штабов Владимира Жириновского и Павла Грудинина сообщили об автобусе с пенсионерками, который ездит от одного избирательного участка к другому по Петербургу.

В Петербурге прошел брифинг представителей кандидатов в президенты РФ Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Ксении Собчак. Доверенные лица политиков рассказали о нарушениях, зафиксированных наблюдателями, в разных районах Северной столицы в день выборов. Александр Редько и Екатерина Лебедева (представляют Павла Грудинина и Владимира Жириновского) рассказали об "автобусе с бабушками". Якобы транспортное средство с одними и теми же пенсионерками внутри ездит по городу от участка к участку для голосования по схеме "карусели".

Мы зафиксировали нарушения в виде подвоза людей пожилого возраста в Василеостровском и Приморском районе. Одни и те же бабушки были замечены на разных УИКах. Возможно, каждый район решил выслужиться для кандидата №1. И пошла логика "Кто покажет круче результат". Мы будем жаловаться на этот факт. Екатерина Лебедева, представитель штаба Владимира Жириновского

Эту информацию подтвердил и Александр Редько из штаба Павла Грудинина. Он заявил, что микроавтобус с пенсионерками был замечен в Василеостровском районе. Позже Екатерина Лебедева сообщила, что таинственное транспортное средство уже доехало до Адмиралтейского района.

Каких-либо доказательств нарушения в виде фото или видео представители штабов не продемонстрировали.