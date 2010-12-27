Набережную Черной речки благоустроят под семейных отдых

Проектом занимается районная Администрация.

В Приморском районе города набережная Черной речки получила собственный проект по благоустройству. Предложение создано местной Администрацией. Чиновники сбираются обеспечить на территории комфортный семейных отдых и место для пеших прогулок.

Среди нововведений запланировано избавление участка от промышленной зоны. До 2021 года вдоль Невы появится аллея с откосами для спусков к воде. Также петербуржцев ждет появление сквера с детскими игровыми и спортивными площадками.

Сейчас проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.

Фото: Piter.tv