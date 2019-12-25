  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На заводе в Петербурге горит водородная станция
Сегодня, 20:50
104
arteliseev

На заводе в Петербурге горит водородная станция

0 0

30 человек эвакуированы.

МЧС Петербурга сообщило, что 9 марта в 19:39 на проспекте Энгельса, 27 на территории завода ПАО "Светлана" произошло возгорание водородной станции. Горят 6 емкостей по 10 кубических метров. 

Сотрудники службы уточнили, что произошло факельное горения, но емкости пусты, и выгорают остатки водорода. 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания эвакуировали. 

Причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Сертолово сгорел автомобиль.

Фото: pixabay

Теги: водородная станция, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии