На заводе в Петербурге горит водородная станция

30 человек эвакуированы.

МЧС Петербурга сообщило, что 9 марта в 19:39 на проспекте Энгельса, 27 на территории завода ПАО "Светлана" произошло возгорание водородной станции. Горят 6 емкостей по 10 кубических метров.

Сотрудники службы уточнили, что произошло факельное горения, но емкости пусты, и выгорают остатки водорода. 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания эвакуировали.

Причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Сертолово сгорел автомобиль.

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