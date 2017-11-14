В Шушарах преступники с пистолетами пытались ограбить заправку, но не смогли

Около четырех утра в понедельник, 13 ноября, на автозаправку в поселке Шушары пришли двое неизвестных. Один из гостей достал похожий на пистолет предмет и начал угрожать сотрудницам заведения. Женщин 33 и 38 лет заставили лечь на пол. Второй же нападающий пытался вскрыть банкомат, который установлен на заправочной станции.
Однако попытки добраться до денег закончились провалом. В итоге нападавшие скрылись с места на автомобиле с пустыми руками.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье разбой. Сейчас правоохранители ищут подозреваемых в преступлении, чтобы задержать их.
Как же бесят это долбоносики которые не хотят работать а только и знают, что разбоем на жизнь зарабатывать. Поймают их скоро, это точно. У заправок всегда много камер