В Шушарах преступники с пистолетами пытались ограбить заправку, но не смогли

Двое злоумышленников с пистолетами ворвались на автозаправку в Шушарах и угрожали работницам. Они также хотели вскрыть банкомат, но у них ничего не вышло.

Около четырех утра в понедельник, 13 ноября, на автозаправку в поселке Шушары пришли двое неизвестных. Один из гостей достал похожий на пистолет предмет и начал угрожать сотрудницам заведения. Женщин 33 и 38 лет заставили лечь на пол. Второй же нападающий пытался вскрыть банкомат, который установлен на заправочной станции.

Однако попытки добраться до денег закончились провалом. В итоге нападавшие скрылись с места на автомобиле с пустыми руками.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье разбой. Сейчас правоохранители ищут подозреваемых в преступлении, чтобы задержать их.