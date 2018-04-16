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На юге Петербурга пожарные тушили склад: появилось видео

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О пострадавших не сообщается.

Днем 16 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга вспыхнули складские помещения. Как сообщил читатель Piter.tv, пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Известно, что огонь вспыхнул напротив дома 4 по 6-ому Предпортовому проезду. Очевидец рассказал, что дым от горящего склада было видно издалека. Примерно через 10 минут к пылающему зданию подъехали пожарные. Огонь удалось локализовать за 15-20 минут. Отмечается, что строение сгорело почти полностью.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Видео: Piter.tv ; ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

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Теги: новости спб , пожар , происшествия , происшествия спь
Категории: Новости СПб Происшествия

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