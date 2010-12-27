На юге Петербурга сгорел припаркованный Jaguar

Авто потушили за 20 минут.

Уходящий 2017 год сделал напоследок нехороший сюрприз для владельца дорогостоящего Jaguar в ночь на 31-е декабря. Ранним утром машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу и области.

Инцидент произошел на ул. Народного ополчения. Дежурные зафиксировали вызов в 5:36 утра. Как оказалось, загорелся не обычный автомобиль, а Jaguar, стоящий у дома №167.

Службы ликвидировали огонь за 20 минут. Пламя затронуло только моторный отсек иномарки, а распространиться не успело. В результате пожара никто не пострадал.