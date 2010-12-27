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На юге Петербурга сгорел припаркованный Jaguar
Сегодня, 9:21
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nadiputintseva
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На юге Петербурга сгорел припаркованный Jaguar

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Авто потушили за 20 минут.

Уходящий 2017 год сделал напоследок нехороший сюрприз для владельца дорогостоящего Jaguar в ночь на 31-е декабря. Ранним утром машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу и области.

Инцидент произошел на ул. Народного ополчения. Дежурные зафиксировали вызов в 5:36 утра. Как оказалось, загорелся не обычный автомобиль, а Jaguar, стоящий у дома №167.

Службы ликвидировали огонь за 20 минут. Пламя затронуло только моторный отсек иномарки, а распространиться не успело.  В результате пожара никто не пострадал. 

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Теги: новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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