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На видео енот по кличке Ева ловит капельки петербургского дождя

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В Санкт-Петербурге милый зверек радуется дождю и пробует его на вкус.

Енотиха по имени Ева одна из не многих, кто любит петербургский дождь. Видео, на котором милое животное ловит на ходу капли дождя разлетелось по сети и набирает большое количество просмотров. 

Пока автомобиль едет на большой скорости, домашнее животное старается своими лапками поймать дождь и даже попробовать на вкус. Видео опубликовала хозяйка енота, в результате чего ролик набрал множество просмотров. Отметим, что Еве 11 октября исполнилось полгода. На странице в Instagram можно проследить чему научился необычный домашний питомец за этот период. 

"Самое любимое занятие-создавать безупречные причёски, так что если кому-то нужна прическа на первый учебный день, смело обращайтесь! Готовы стать вашим личным парикмахером!", "Первое знакомство с водой и местными мальками", - пишет хозяйка Евы. 

Фото, видео: Instagram - evaracoon
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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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