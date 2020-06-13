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На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов

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Некоторые активисты забросали полицию бутылками.

В субботу на улицы Лондона вышли сторонники движения Black Lives Matter, а также приверженцы правых взглядов и антифашисты. СМИ столицы Англии предположили, что в в городе возможны столкновения представителей каждой стороны. Уже извеcтно о том, что некоторые из демонстрантов бросали в правоохранителей бутылки и банки. 

Часть горожан вышли на улицы в города, выступая против насилия над чернокожими людьми. В ответ на это футбольные фанаты заявили, что также выйдут на улицу, чтобы защитить от активистов BLM национальные памятники. По данным журналистов, демонстранты собрались у кенотафа на улице Уайтхолл, открытого в годовщину окончания войны в 1918 году, а также у накрытого в целях безопасности памятника Уинстону Черчиллю на парламентской площади.

Видео: The Telegraph

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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