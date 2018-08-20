На Замшиной прорвало трубопровод: затоплен пешеходный переход

Вода растеклась вдоль дороги В Калининском районе.

Калининском районе Петербурга прорвало трубопровод. Мутная вода разлилась вдоль улицы на проезжей части Замшиной улицы. Как отмечают местные жители, ограничена возможность перехода улицы от пересечения с проспектом маршала Блюхера и заканчивая Бестужевской улицы. На место еще не добрались аварийные службы. В социальной сети появились первые фотографии аварийной ситуации.

Отметим, что в комментариях к посту петербуржцы вместо обсуждения проблемы начали жаркие споры отноительно того, как именно правильно склонять улицу - "Замшина" или "Замшиной. Напомним, что в прошлом году Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга официально поставила точку в данном вопросе: лингвистически правильно будет "Замшиной улицы", "на Замшиной улице", "ищу Замшину улицу" и т.д.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб