На улице Ярослава Гашека утром горела квартира

Пожар ликвидировали за 14 минут.

Сегодня утром, 1 ноября, во Фрунзенском районе произошел пожар в жилом доме. На улице Ярослава Гашека, 30/5, горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:03. Пламя отправились тушить 10 спасателей и две спецмашины.

Выяснилось, что пламя распространилось по ванной комнате. Пожар ликвидировали за 14 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv