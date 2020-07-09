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На улице Ярослава Гашека утром горела квартира
Сегодня, 12:06
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На улице Ярослава Гашека утром горела квартира

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Пожар ликвидировали за 14 минут.

Сегодня утром, 1 ноября, во Фрунзенском районе произошел пожар в жилом доме. На улице Ярослава Гашека, 30/5, горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:03. Пламя отправились тушить 10 спасателей и две спецмашины.

Выяснилось, что пламя распространилось по ванной комнате. Пожар ликвидировали за 14 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  ночью горел заброшенный доходный дом Фокина.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, спасатели, ярослава гашека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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