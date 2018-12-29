Образовалась огромная пробка.

В понедельник, 14 января, на улице Прокофьева произошла массовая авария. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

ДТП на ул.Прокофьева ,Рено Дастер,Фиат,Газель 121 автобус,паровозик сообщает очевидец

О том, есть ли в аварии пострадавшие, пока не сообщали.

Также горожане отмечают, что из-за массового ДТП образовалась пробка.

На месте работают медики и сотрудники ДПС.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк