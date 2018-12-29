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На улице Прокофьева произошла массовая авария
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На улице Прокофьева произошла массовая авария

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Образовалась огромная пробка.

В понедельник, 14 января, на улице Прокофьева произошла массовая авария. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

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сообщает очевидец

О том, есть ли в аварии пострадавшие, пока не сообщали. 

Также горожане отмечают, что из-за массового ДТП образовалась пробка. 

На месте работают медики и сотрудники ДПС. 

Ранее мы сообщали о том, что На станции "Выборгская" бригада медиков реанимируют пожилого мужчину

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: массовая авария улица прокофьева, улица прокофьева дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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