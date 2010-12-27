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На улице Оптиков перевернулся автомобиль с женщиной и ребенком
Сегодня, 21:42
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TretyakovaS
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На улице Оптиков перевернулся автомобиль с женщиной и ребенком

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На улице Оптиков в Приморском районе в результате аварии перевернулась иномарка. Внутри автомобиля находились женщина и ребенок. Об этом сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 9 октября на улице Оптиков произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся. В салоне находились женщина и ребенок.

Что стало причиной аварии не известно. Черная иномарка задела других участников движения: внедорожник "Мицубиси" и "Рено Каптур".

В результате ДТП никто не пострадал.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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