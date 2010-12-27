На улице Оптиков перевернулся автомобиль с женщиной и ребенком

На улице Оптиков в Приморском районе в результате аварии перевернулась иномарка. Внутри автомобиля находились женщина и ребенок. Об этом сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 9 октября на улице Оптиков произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся. В салоне находились женщина и ребенок.



Что стало причиной аварии не известно. Черная иномарка задела других участников движения: внедорожник "Мицубиси" и "Рено Каптур".



В результате ДТП никто не пострадал.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург