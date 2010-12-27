На улице Нахимова продается земельный участок площадью более 1000 квадратных метров

Начальная цена за объект - 75,96 млн рублей.

Объект на улице Нахимова, 26 выставлен на аукцион, на данный момент там располагается ресторан "Tokio City". Торги пройдут 13 декабря на электронной площадке "Новые информационные сервисы".

Прошлый владелец, ЗАО "Строительно-Монтажное Управление №78", обанкротился в 2017 году. Теперь помещения и земельный участок (доля в праве) общей площадью 1035,4 кв.м продаются по начальной цене 75,96 млн рублей. Объект расположен в благоустроенной зоне Васильевского острова рядом со сквером.

Здание построили в середине 2000-х годов для ресторана сети быстрого питания, он стал одним из самых популярных мест в районе. У нежилого помещения есть все необходимые документы, подтверждающие легальный статус объекта. Новый владелец сможет сам выбрать, как использовать земельный участок, однако имеющееся помещение прежде всего предназначено для заведений быстрого питания.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 10 декабря.

Фото: "Яндекс.Карты"