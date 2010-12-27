На улице Лени Голикова перевернулся автомобиль‍

"перевертыш" на некоторое время создал транспортный затор на участке.

В Кировском районе Санкт-Петербурга вечером 14 августа перевернулся автомобиль. Свидетели событий говорят, что водитель не справился с управлением и случайно заехал на поребрик дороги. По информации от других, у иномарки лопнуло колесо. Как отмечают очевидцы, ДТП произошло на улице Лени Голикова около 114 дома.

На место инцидента были вызваны экстренные службы. Пассажиры и автовладелец транспортного средства не пострадали. Однако, машина значительно затруднила проезд для остальных участников дорожного движения: она "легла" прямо посередине проезжей части.

В обстоятельствах дела разбираются правоохранительные органы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб