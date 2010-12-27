На Лени Голикова приезжий в квартире напал на петербурженку

Жертва оказала сопротивление, но получила травмы.

В Кировском районе Петербурга насильник попытался совершить противоправные действия сексуального характера в отношении петербурженки, но та оказала сопротивление. В результате пострадавшая получила травмы головы и тела, но преступник все же был задержан. Об этом сообщает "Мойка78".

Нападение было совершено в ночь с 20 на 21 июля. Девушка находилась в гостях на съемной квартире у 28-летнего мужчины. Приезжий применил физическую силу, чтобы надругаться над ней.

У жертвы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб живота и бедер.Полиция установила, что преступление произошло на улице Лени Голикова, 35. Позже злоумышленника поймали по оставленным приметам.

Фото: Piter.tv