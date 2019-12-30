На улице Лазо бурят задушил знакомого электропроводом

В ссоре двух мужчин не последнюю роль сыграл алкоголь.

Вечером 1 января в полицию Красногвардейского района обратился мужчина, который сообщил об убийстве, совершенным его соседом в квартире на улице Лазо. Полиция установила, что конфликт произошел в трехкомнатной квартире накануне.

Выяснилось, что 33-летний уроженец Бурятии, снимавший жилье с безработным 29-летним жителем Иркутска, поссорился с товарищем. В ходе ссоры бурят задушил молодого человека проводом от электроприборов. Его доставили в полицию в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, отметили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

Фото: Piter.tv