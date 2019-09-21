Видео: у "Лондон Молла" на улице Коллонтай произошёл потоп

В результате этого образовалась пробка.

В субботу, 21 сентября, петербуржцам в Невском районе пришлось в буквальном смысле плыть, а не ехать по дороге. Об этом они рассказали в социальных сетях, куда выложили видео дорожной обстановки.

Предполагается, что на участке дороги на улице Коллонтай от "Лондон Молла" до "Искровского проспекта" произошел прорыв трубы. В результате этого случился потоп, и образовалась пробка. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на участке до сих пор (18:30 по мск) затруднено движения. Автомобили двигаются по участку со скоростью 10 км/ч.

Фото: скриншот

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"