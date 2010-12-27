Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На улице Коллонтай четыре автомобиля собрались в "паровозик"
Сегодня, 22:28
0
TretyakovaS
41

На улице Коллонтай четыре автомобиля собрались в "паровозик"

0
 
 

Вечером 11 декабря на улице Коллонтай столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших нет.

Вечером 11 декабря на улице Коллонтай столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Паровозик" тянется от Дальневосточного проспекта к Искровскому. По словам очевидцев, передний автомобиль впереди хотел припарковаться задом, а потом скрылся после ДТП.

По предварительным данным, пострадавших нет.  


Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5