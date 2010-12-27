На улице Коллонтай четыре автомобиля собрались в "паровозик"

Вечером 11 декабря на улице Коллонтай столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших нет.

Вечером 11 декабря на улице Коллонтай столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



"Паровозик" тянется от Дальневосточного проспекта к Искровскому. По словам очевидцев, передний автомобиль впереди хотел припарковаться задом, а потом скрылся после ДТП.



По предварительным данным, пострадавших нет.





Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

