Вечером 11 декабря на улице Коллонтай столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
"Паровозик" тянется от Дальневосточного проспекта к Искровскому. По словам очевидцев, передний автомобиль впереди хотел припарковаться задом, а потом скрылся после ДТП.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 22:28
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На улице Коллонтай четыре автомобиля собрались в "паровозик"
Вечером 11 декабря на улице Коллонтай столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших нет.
Вечером 11 декабря на улице Коллонтай столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".