На улице Асафьева машина сбила женщину

Пострадавшую госпитализировали.

Днем 9 июня на улице Асафьева произошла авария с участием пешехода, сообщили очевидцы в Telegram-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП случилось возле дома 12. Девушка переходила дорогу и не заметила надвигающийся автомобиль. Водитель резко затормозил, но было уже поздно. Пострадавшая отлетела на обочину к припаркованным автомобилям.

Свидетели рассказывают, что у девушки была кровь на лице и голове, ее увезла скорая. Остальные участники происшествия остались ждать сотрудников ДПС.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".