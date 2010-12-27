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На улице Асафьева машина сбила женщину
Сегодня, 12:53
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EvaRaskol

На улице Асафьева машина сбила женщину

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Пострадавшую госпитализировали.

Днем 9 июня на улице Асафьева произошла авария с участием пешехода, сообщили очевидцы в Telegram-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП случилось возле дома 12. Девушка переходила дорогу и не заметила надвигающийся автомобиль. Водитель резко затормозил, но было уже поздно. Пострадавшая отлетела на обочину к припаркованным автомобилям.

Свидетели рассказывают, что у девушки была кровь на лице и голове, ее увезла скорая. Остальные участники происшествия остались ждать сотрудников ДПС.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:51

На Асафьева машины припарковано по обе стороны и на тротуарах, что  порой, не пройти!!! Водители несутся на скорости!!! Но пешеходам тоже нужно быть внимательным!!! 

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