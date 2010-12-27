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Садовники Петербурга принялись за украшение города: на улицах появится более 4 тысяч елей
Сегодня, 12:14
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Shdaria
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Садовники Петербурга принялись за украшение города: на улицах появится более 4 тысяч елей

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В Петербурге готовятся к Новому году. На улицах города начали появляться елки.

Петербургские садовники начали украшать улицы Северной столицы.
 
По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, предполагается, что будет высажено более 4 тысяч растений в разных районах города. Отметим. что в "украшение" входит размещение растений в городских вазонах. Известно, что елки привозятся из Курортного района.
 
Такой вид дерева относится к растению порослевого происхождения, поэтому использовать его как саженец нельзя. По ГОСТам озеленительных работ в Санкт-Петербурге допускается к высадке только те деревья, которые были выращены в питомническом хозяйстве. Известно, что елки будут украшать город лишь до весны. В теплое время года их планируется заменить на цветы.
 
Фото: gov.spb.ru
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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