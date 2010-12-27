На трассе "Кола" произошло ДТП с тремя автомобилями. Есть пострадавшие

Авария произошла в первом часу ночи 11 августа на 64-м километре автодороги "Кола". "Шкода", за рулем которой был двадцатилетний водитель, столкнулась с фурой "Скания", после чего выехала на "встречку" и врезалась в "Фольксваген".
В результате аварии водитель чешской иномарки и его пассажирка-ровесница были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
Ранее Piter.TV сообщал о том, как вблизи поселка Рыжики во Всеволожском районе Ленобласти образовалась незаконная свалка.
Фото: Pixabay
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