На трассе "Кола" произошло ДТП с тремя автомобилями. Есть пострадавшие

По факту происшествия проводится проверка.

Авария произошла в первом часу ночи 11 августа на 64-м километре автодороги "Кола". "Шкода", за рулем которой был двадцатилетний водитель, столкнулась с фурой "Скания", после чего выехала на "встречку" и врезалась в "Фольксваген".

В результате аварии водитель чешской иномарки и его пассажирка-ровесница были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как вблизи поселка Рыжики во Всеволожском районе Ленобласти образовалась незаконная свалка.

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