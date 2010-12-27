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На трассе "Кола" произошло ДТП с тремя автомобилями. Есть пострадавшие
Сегодня, 9:42
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arteliseev

На трассе "Кола" произошло ДТП с тремя автомобилями. Есть пострадавшие

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По факту происшествия проводится проверка.

Авария произошла в первом часу ночи 11 августа на 64-м километре автодороги "Кола". "Шкода", за рулем которой был двадцатилетний водитель, столкнулась с фурой "Скания", после чего выехала на "встречку" и врезалась в "Фольксваген".   

В результате аварии водитель чешской иномарки и его пассажирка-ровесница были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как вблизи поселка Рыжики во Всеволожском районе Ленобласти образовалась незаконная свалка.

Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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