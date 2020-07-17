На территории петербургской больницы нашли трупы кошек. Активисты требуют наказать виновных

Предполагаемого убийцу поймали на месте преступления. Он заявил, что действовал по заданию администрации.

Жители Выборгского района обнаружили на территории больницы трупы бездомных кошек. Животных подкармливали волонтеры, которым и удалось поймать мужчину со смертельным препаратом. По его словам, он убивал беззащитных животных по заказу администрации горбольницы №2. Его задержала полиция, однако сотрудники МВД даже не обыскали его автомобиль, в котором очевидцы увидели препарат и огнестрельное оружие.

Эти кошки не совсем безнадзорные, их подкармливают, пристраивают и стерилизуют. В 9 часов вечера их как обычно пришли женщины подкармливать. На территорию больницы их не пустили, но они увидели мужчину, который ходил и убивал кошек, он был с дротиком, в машине мы увидели нейролептик аминазин. Наталья Константинова, местная жительница

Жители обвиняют в организации преступления начальника хозяйственного отдела Лукьянову Наталью Петровну. По их мнению, у нее ярко выраженная неприязнь к животным. О ситуации внутри больницы рассказала гардеробщица Галина Большакова, которая, по ее словам, была уволена из-за сердобольного поведения.

Я подкармливала здесь кошек, видела, что здесь много бездомных, я сострадательна и милосердна к животным. Естественно, меня сотрудники предупреждали втихаря, что Лукьянова не любит тех, кто подкармливает кошек, она их гнобит, прессует и терроризирует. Галина Большакова, бывшая сотрудница горбольницы №2

В больнице пообещали провести расследование убийства животных в течение недели.

Администрация больницы, я уже такие комментарии давал, что никаких указать к подобным действиям не давала, быть такого не могло, по одной простой причине, что о последствиях нормальный человек должен думать. Иван Мещанинов, технический директор горбольницы №2



Одну из убитых кошек отправили на экспертизу для выяснения обстоятельств смерти. Жители требуют наказать виновных и указывают на недавно принятую поправку в Конституции об ответственном отношении к животным.

Фото и видео: Piter.TV