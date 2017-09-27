Как сообщает "Фонтанка", вечером 27 сентября с территории стройплощадки в Калининском районе были вывезены снаряды времен ВОВ.
Ящик с боеприпасами нашел один из читателей издания около 17 часов вечера на территории ЖК "Калейдоскоп", который на Маршала Блюхера, 12. Место находки оцепили полицейские Калининского района, а позже на место прибыли взрывотехники.
Опасные снаряды вывезут на полигон за город и уничтожат.
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На стройке в Калининском районе нашли снаряды времен ВОВ
Вечером 27 сентября в Калининском районе Петербурга взрывотехники ОМОНа вывезли с территории стройплощадки снаряды времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 27 сентября с территории стройплощадки в Калининском районе были вывезены снаряды времен ВОВ.