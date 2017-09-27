На стройке в Калининском районе нашли снаряды времен ВОВ

Вечером 27 сентября в Калининском районе Петербурга взрывотехники ОМОНа вывезли с территории стройплощадки снаряды времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 27 сентября с территории стройплощадки в Калининском районе были вывезены снаряды времен ВОВ.



Ящик с боеприпасами нашел один из читателей издания около 17 часов вечера на территории ЖК "Калейдоскоп", который на Маршала Блюхера, 12. Место находки оцепили полицейские Калининского района, а позже на место прибыли взрывотехники.



Опасные снаряды вывезут на полигон за город и уничтожат.