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На стройке в Калининском районе нашли снаряды времен ВОВ

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Вечером 27 сентября в Калининском районе Петербурга взрывотехники ОМОНа вывезли с территории стройплощадки снаряды времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 27 сентября с территории стройплощадки в Калининском районе были вывезены снаряды времен ВОВ.

Ящик с боеприпасами нашел один из читателей издания около 17 часов вечера на территории ЖК "Калейдоскоп", который на Маршала Блюхера, 12. Место находки оцепили полицейские Калининского района, а позже на место прибыли взрывотехники.

Опасные снаряды вывезут на полигон за город и уничтожат. 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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