На стройке ЖК "Биография" рухнула часть опалубки

В результате инцидента никто не пострадал.

В Петероградском районе Петербурга во время реконструкции малого корпуса ЖК "Биография" частично обрушилась опалубка. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на представителя застройщика ООО "Петровское наследие".

Происшествие случилось около 20:00 16 февраля. В ходе заливки перекрытия над третьим этажом произошло частичное обрушение опалубки.

Никто не пострадал. Поломка могла случиться из-за дефекта одного из опорных брусков опалубки. Последствия устранили в течение часа, утверждает застройщик.

Справка: Застройщиком ЖК "Биография" является ООО "Петровское наследие".