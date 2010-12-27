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На стройке ЖК "Биография" рухнула часть опалубки
Сегодня, 19:35
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TretyakovaS

На стройке ЖК "Биография" рухнула часть опалубки

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В результате инцидента никто не пострадал.

В Петероградском районе Петербурга во время реконструкции малого корпуса ЖК "Биография" частично обрушилась  опалубка. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на представителя застройщика ООО "Петровское наследие". 

Происшествие случилось около 20:00 16 февраля. В ходе заливки перекрытия над третьим этажом произошло частичное обрушение опалубки. 

Никто не пострадал. Поломка могла случиться из-за дефекта одного из опорных брусков опалубки. Последствия устранили в течение часа, утверждает застройщик. 

Справка: Застройщиком ЖК "Биография" является ООО "Петровское наследие". 

Теги: жк биография, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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