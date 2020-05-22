На станции метро "Василеостровская" образовался затор

Экстренная остановка эскалатора произошла на станции метро "Василеостровская".

Вечером с 18:17 до 18:44, согласно сообщениям пресс-службы метрополитена, станция метро "Василеостровская" была закрыта в связи с экстренной остановкой эскалатора. Большое количество людей, идущих с работы, столпилось у станции в ожидании открытия метро в час пик.

Ранее этим же днем поломка эскалатора произошла на "Звездной". Пассажиры были вынуждены пользоваться станциями по-соседству – "Московской" и "Купчино". Еще раньше, в конце августа, как упоминает "Фонтанка", экстренные остановки эскалаторов были зафиксированы на новоотремонтированной станции "Чернышевская".