На станции метро "Беговая" строителя придавило мусором

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 11 апреля со строительной площадки станции метро "Беговая" увезли рабочего в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мужчину придавило строительным мусором. По этому делу в Петербурге проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В среду утром в одну из городских больниц со строительной площадки станции метро "Беговая" доставили рабочего в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на мужчину упал строительный мусор. Рассказали в пресс-службе

К настоящему времени сотрудники Следственного отдела по Приморскому району осмотрели место происшествия. А специалисты из государственной инспекции труда проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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