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На станции "Шушары" с утра нашли труп
Сегодня, 9:03
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lesjasap
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На станции "Шушары" с утра нашли труп

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В Пушкинском районе Петербурга на территории железнодорожной станции "Шушары" местные жители утром 16 августа обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает "Мойка78". У жертвы оказалась разбита голова, из которой вытекала кровь. Свидетели событий предполагают, что погибший являлся бездомным. На этот факт указывают его потрепанная одежда и сандалии на ногах.

О гибели человека представителям платформы сообщили первые пассажиры. Они рассказали, что на полу лежит полураздетый гражданин. На вид ему было около 50 лет. На место была вызвана бригада скорой помощи и правоохранительные органы. Однако, медикам осталось только зафиксировать время смерти. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Фото: Вконтакте

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Категории: Новости СПб Картина дня Криминальные происшествия Происшествия

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