На станции "Шушары" с утра нашли труп

В Пушкинском районе Петербурга на территории железнодорожной станции "Шушары" местные жители утром 16 августа обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает "Мойка78". У жертвы оказалась разбита голова, из которой вытекала кровь. Свидетели событий предполагают, что погибший являлся бездомным. На этот факт указывают его потрепанная одежда и сандалии на ногах.

О гибели человека представителям платформы сообщили первые пассажиры. Они рассказали, что на полу лежит полураздетый гражданин. На вид ему было около 50 лет. На место была вызвана бригада скорой помощи и правоохранительные органы. Однако, медикам осталось только зафиксировать время смерти. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Фото: Вконтакте