На станции "Новочеркасская" пассажир упал на рельсы

Мужчина выжил, его вытащили с путей.

В субботу, 9 февраля на станции метро "Новочеркасская" на рельсы упал пассажир. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Мужчина выжил, его удалось вытащить с путей. Дальнейшая информация о состоянии пострадавшего неизвестна.

ЧП произошло 9 февраля в 10:10 утра. На рельсах оказался 29-летний петербуржец. Пострадавший признался, что упал с перрона по собственной неосторожности. Добавил, что был "очень расстроен и голоден". Выяснилось, что молодой человек состоит на учете у психиатра.