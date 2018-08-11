На школьном стадионе из-под земли "выдавило" тренажеры

На стадионе между лицеем №150 и школой №158 на Светлановском проспекте уличные тренажеры "выдавило" из-под земли. Об этом сообщают очевидцы.
На кадрах видно, что все уличные тренажеры кроме одного стоят на бетонных блоках. По словам очевидцев, еще около года назад площадка была абсолютно ровной, в чем причина произошедшего - неизвестно. Мобильный корреспондент Piter.tv предположил, что покрытие площадки могло осесть.
На момент записи видео площадка была пустая. Возможно, заниматься на этих тренажерах небезопасно.
Видео: Piter.tv