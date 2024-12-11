Площадь огня составила 250 квадратных метров.

На северо-востоке Москвы потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 2 февраля в 3-м проезде Марьиной Рощи. Площадь огня составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали 53 специалиста и 14 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Также сообщается, что на 150 квадратах обрушилась крыша. Проводится проливка и разборка конструкций.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже при пожаре в кофейне пострадали три человека.

Видео: МЧС России