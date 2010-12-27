На севере Санкт-Петербурга молодой парень сорвался с 23-го этажа

В Петербурге насмерть разбился молодой человек

В Выборгском районе Санкт-Петербурга с 23 этажа жилого дома сорвался 21-летний молодой человек, сообщили 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Трагедия произошла около восьми вечера на Выборгском проспекте. Тело обнаружили жильцы дома и вызвали скорую помощь и полицию. Очевидцы сообщают, что парень упал с 23 этажа.

Тело отправлено в морг для установления точной причины смерти. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов не склоняются к версии, что кто-то другой сбросил его с последнего этажа высотки.