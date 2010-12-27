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В Петербурге пассажирский автобус задавил женщину насмерть
Сегодня, 17:08
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Shdaria
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В Петербурге пассажирский автобус задавил женщину насмерть

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В Санкт-Петербурге скончалась женщина от наезда автобусом.

В Санкт-Петербурге 15 ноября, около 14.50 у дома №34/1 на Камышовой улице в Приморском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу. 

Известно, что пассажирский автобус №166 совершил остановку, после чего водитель транспорта начал движение, не убедившись, что все пассажиры покинули салон. Установлено, что водитель 1963 года рождения.

В результате этого на пассажирку был совершен наезд задним колесом транспорта. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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