На проспекте Ветеранов полыхает ярким пламенем квартира жилого дома

В угл балкона забился молодой человек, в надежде спастись от пламени!

В пятницу 27 июля, на проспете Ветеранов,153 вспыхнула квартира на шестом этаже. На кадрах видео видно, что клубы черного дыма начали затягивать небо, слышны сильные хлопки. От небольших взрывов вылетают окна. Очевидцы передают, что на одном из балконов сидит молодой человек. На кадрах видно, что мужчина забился в угол, в надежде не угареть от дыма.

Очевидцы пожара сильно возмущены работой пожарной службы, которая совсем не спешила спасать мужчину. Оказалось, что помогли молодому человеку вовсе не спасатели, а обычные жильцы ближайших домов. Группа людей растелила покрывало и ловила пострадавшего.

Прыгнул, потому что пажарные тушили огонь а ему ни как не помогали стали взрываться стекла с балкона. Вот он и прыгнул иначе бы угарел бы. Вопрос другой почему пажарные не натянули ни какой брезент что б его поймать? А ловили обычные люди на покрывало, рассказывает очевидец

Прохожие, наблюдавшие весь этот ужас сообщают, что пожар практически устранен. А молодого человека, который спрыгнул с 6 этажа увезли в реанимацию.

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