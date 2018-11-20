На проспекте Солидарности трамвай сошел с рельсов

Копится пробка.

На проспекте Солидарности рядом с домом №19 трамвай сошел с рельсов. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"На Солидарности 19 тут как обычно трамвай сошел с рельсов" - пишет пользовательница группы Наталья.

В комментариях интернет-пользователи удивились такой формулировке.

"Как обычно? То есть это происходит регулярно?" - спрашивает Мария.

"В чем обычность?" - недоумевает пользователь группы Андрей.

На месте дорожного происшествия уже скопилась пробка. О пострадавших информации не поступало.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург