На проспекте Солидарности трамвай сошел с рельсов

На проспекте Солидарности рядом с домом №19 трамвай сошел с рельсов. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
"На Солидарности 19 тут как обычно трамвай сошел с рельсов" - пишет пользовательница группы Наталья.
В комментариях интернет-пользователи удивились такой формулировке.
"Как обычно? То есть это происходит регулярно?" - спрашивает Мария.
"В чем обычность?" - недоумевает пользователь группы Андрей.
На месте дорожного происшествия уже скопилась пробка. О пострадавших информации не поступало.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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