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На проспекте Солидарности трамвай сошел с рельсов
Сегодня, 12:43
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TretyakovaS

На проспекте Солидарности трамвай сошел с рельсов

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Копится пробка.

На проспекте Солидарности рядом с домом №19 трамвай сошел с рельсов. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"На Солидарности 19 тут как обычно трамвай сошел с рельсов" - пишет пользовательница группы Наталья.

В комментариях интернет-пользователи удивились такой формулировке.

"Как обычно? То есть это происходит регулярно?" - спрашивает Мария.

"В чем обычность?" - недоумевает пользователь группы Андрей.

На месте дорожного происшествия уже скопилась пробка. О пострадавших информации не поступало. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп и чп, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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