На проспекте Просвещения перевернулось авто с детьми

К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 14 апреля перекрестке проспекта Просвещения и Светлановского проспекта перевернулся автомобиль Mercedes. Транспортное средство "прилегло" на трамвайные пути и перегородило дорогу.

"На перекрестке проспекта Просвещения и Светлановского очередной летун поломал ограждение и перевернулся. Похоже, что Mercedes его резанул" - пишут интернет-пользователи в соцсетях.

Свидетели ДТП отметили, что в салоне автомобиля находились дети, они не пострадали. Жертв аварии нет.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург