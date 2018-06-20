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На проспекте Просвещения перевернулось авто с детьми
Сегодня, 20:16
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TretyakovaS

На проспекте Просвещения перевернулось авто с детьми

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К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 14 апреля перекрестке проспекта Просвещения и Светлановского проспекта перевернулся автомобиль Mercedes. Транспортное средство "прилегло" на трамвайные пути и перегородило дорогу. 

"На перекрестке проспекта Просвещения и Светлановского очередной летун поломал ограждение и перевернулся. Похоже, что Mercedes его резанул" - пишут интернет-пользователи в соцсетях. 

Свидетели ДТП отметили, что в салоне автомобиля находились дети, они не пострадали. Жертв аварии нет.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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