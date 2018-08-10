Видео: на проспекте Просвещения ночью сгорел автомобиль

Утром владельца машины ждал неприятный "сюрприз".

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 10 августа сгорело частное транспортное средство. Заполыхала иномарка, припаркованная на проспекте Просвещения у дома 52 корпус 2.

Несмотря на близость других машин, на них огонь не перешел. На место оперативно добрались спасательные службы. Однако, легковушка успела полностью выгореть. Ближе к утру неизвестные разбирали оставшиеся части авто. Местные жители не уверены, были ли это хозяева или вандалы.

В ликвидации пожара участвовало девять человек личного состава ГУ МЧС по региону и две единицы спецтехники. По сведениям от специалистов, в иномарке "Фольксваген" полностью выгорел моторный отсек и салон.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб