На проспекте Обуховской Обороны автомобиль влетел в здание

В результате аварии пострадал пешеход.

Вечером в воскресенье, 7 июня, стало известно об аварии у дома №181 по проспекту Обуховской Обороны. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", автомобиль "Ягуар" ехал по трамвайным путям, а "Рено" сворачивал на АЗС.

В итоге один из двух автомобиль въехал в соседнее здание. Также в результате ДТП пострадал пешеход, которому потребовалась медицинская помощь. В настоящее время дорожная полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге полицией задержан "раста-мобиль". Мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем "Лады" вел себя нервно.

Фото: vk.com/spb_today