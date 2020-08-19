На проспекте Металлистов произошло ДТП с участием троллейбуса и такси

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

В среду, 19 августа, стало известно, что на проспекте Металлистов произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Так, столкнулись троллейбус, машина такси и еще как минимум один автомобиль. Отмечается, что авария произошла утром, потому сейчас движение на участке в сторону Большой Пороховской не затруднено. В комментариях горожане пошутили, что собрались все, за исключением экскаватора, вертолета и подводной лодки. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также непонятно, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

Ранее мы писали, что в Гаврилово сбили пешехода.

Видео: vk.com/spb_today