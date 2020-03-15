На проспекте Косыгина произошла авария с каршерингом

Информации о пострадавших пока не поступало.

В редакцию Piter.tv попала видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ДТП с каршерингом на проспекте Косыгина у дома №7.

На съемке видно, как водитель автобуса остановился на повороте, по всей видимости, пропуская встречную машину. Водитель каршеринга хотел проскочить, но при повороте налево в него влетел автомобиль.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы писали, что с улицы Профессора Попова угнали автомобиль за 4 миллиона рублей.

Видео: Piter.tv