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На проспекте Косыгина произошла авария с каршерингом

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Информации о пострадавших пока не поступало.

В редакцию Piter.tv попала видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ДТП с каршерингом на проспекте Косыгина у дома №7.

На съемке видно, как водитель автобуса остановился на повороте, по всей видимости, пропуская встречную машину. Водитель каршеринга хотел проскочить, но при повороте налево в него влетел автомобиль. 

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы писали, что с улицы Профессора Попова угнали автомобиль за 4 миллиона рублей.

Видео: Piter.tv

Теги: авария с каршерингом, дтп, петербург, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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